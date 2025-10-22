Вашингтон побоялся наказывать Китай за покупку российской нефти

США не собираются вводить дополнительные пошлины против Китая из-за импорта российской нефти. С таким заявлением выступил американский президент Дональд Трамп. По его словам, несмотря на то, что Россия остается крупнейшим поставщиком нефти для Китая, Вашингтон не будет ограничивать торговлю с Пекином на этом основании.
