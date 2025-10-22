В Минздраве рассказали, сколько лет жизни теряют курящие онкобольные

Ранее в Минздраве объяснили, почему работодатели отказывают курильщикам. Курение оказывает негативное воздействие на здоровье работника, снижает его продуктивность и эффективность, а также приводит к дополнительным расходам для работодателя. Если сотрудник тратит на перекур до 30 минут в день, то в год у него на это уходит 17 рабочих дней. При этом курение не только отражается на здоровье самого человека, но и влияет на общую производительность коллектива. Подробнее — в материале Life.ru.