В НИИ гриппа заявили, что сейчас благоприятная возможность сделать прививку

По словам специалиста, развитие эпидемического сезона обычно начинается с конца осени — начала зимы, то есть в декабре. Во многом это зависит от того, какие типы вирусов гриппа преобладают. В прошлом году эпидемия началась позже, уже после нового года и имела растянутый длительный характер, что было связано с циркуляцией вирусов гриппа В, пик пришелся на 10−11 недели.