В Турции мужчину обязали 10 лет платить алименты на котов после развода с женой

Согласно данным источника, причиной для развода послужила несовместимость характеров супругов. После развода суд постановил, что мужчина обязан будет регулярно осуществлять выплаты на содержание домашних животных, которые останутся проживать с его бывшей супругой.
Согласно вердикту инстанции, экс-супруг должен будет перечислять бывшей жене свыше 240 долларов США один раз в три месяца. Примечательно, что эти алименты на кошек предстоит выплачивать на протяжении десяти лет, причём с обязательным учётом индексации и уровня инфляции.
Издание также уточняет, что обе стороны бракоразводного процесса выразили согласие со всеми условиями и не имеют никаких претензий к принятому судом решению.
Ранее бывший муж певицы Sia Дэниэл Бернард обратился в суд с требованием увеличить размер алиментов. Мужчина утверждает, что в месяц ему необходимо не меньше 250 тысяч долларов, чтобы «поддерживать привычный уровень жизни». Экс-супруг звезды напомнил, что за время брака артистка купила дом площадью почти 9500 квадратных футов в Толука-Лейк, где работали дворецкий, повара, стилист, массажистки, домработница и даже IT-специалист. Кроме того, Бернард требует от бывшей супруги выплатить не менее 300 000 долларов в счёт судебных издержек и ещё 200 000 — «на оплату бухгалтерской экспертизы и сопутствующие расходы».
Самая оперативная информация о происходящем — в разделе «Последние новости» на Life.ru.