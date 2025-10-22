В Турции мужчину обязали 10 лет платить алименты на котов после развода с женой

Ранее бывший муж певицы Sia Дэниэл Бернард обратился в суд с требованием увеличить размер алиментов. Мужчина утверждает, что в месяц ему необходимо не меньше 250 тысяч долларов, чтобы «поддерживать привычный уровень жизни». Экс-супруг звезды напомнил, что за время брака артистка купила дом площадью почти 9500 квадратных футов в Толука-Лейк, где работали дворецкий, повара, стилист, массажистки, домработница и даже IT-специалист. Кроме того, Бернард требует от бывшей супруги выплатить не менее 300 000 долларов в счёт судебных издержек и ещё 200 000 — «на оплату бухгалтерской экспертизы и сопутствующие расходы».