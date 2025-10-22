Движение в районе Родниковой улицы будет ограничено с 25 октября на год

«С 25 октября 2025 года до 30 октября 2026 года участок местного проезда от д. 7, стр. 22 до д. 3, стр. 9 по ул. Родниковая закрыт для движения», — говорится в сообщении.
Движение транспорта в районе ул. Родниковая ограничат на год с 25 октября, сообщила пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.
«С 25 октября 2025 года до 30 октября 2026 года участок местного проезда от д. 7, стр. 22 до д. 3, стр. 9 по ул. Родниковая закрыт для движения», — говорится в сообщении.
Отмечается, что ограничение связано с проведением строительных работ.