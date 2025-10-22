Трамп рассказал, чего боится перед встречей с Путиным в Венгрии

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп сообщил, что пока не может принять финальное решение о встрече с президентом РФ Владимиром Путиным, поскольку боится «потерять время впустую». При этом он подчеркнул, что не считает само мероприятие бессмысленной тратой времени, отметив, что контакты с Россией не прекращаются.
