Трамп рассказал, чего боится перед встречей с Путиным в Венгрии

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп сообщил, что пока не может принять финальное решение о встрече с президентом РФ Владимиром Путиным, поскольку боится «потерять время впустую». При этом он подчеркнул, что не считает само мероприятие бессмысленной тратой времени, отметив, что контакты с Россией не прекращаются.