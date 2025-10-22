Хинштейн рассказал о секретном плане «Б» на случай блэкаута в Курской области

На случай атак со стороны ВСУ на энергетические объекты Курской область есть секретным план «Б». Об этом заявил губернатор региона Александр Хинштейн.
Депутат Госдумы, когда-то работавший штатным журналистом «Московского комсомольца», Александр Хинштейн вновь оказался в центре внимания из-за назначения на должность временно исполняющего обязанности губернатора Курской области, а затем победив на региональных выборах. В материале рассказываем главное из его биографии.Читать дальше