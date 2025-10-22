«Куплю и верну их»: на украденные сокровища Лувра нашёлся покупатель

Основатель Telegram Павел Дуров заявил о желании выкупить украденные из Лувра ювелирные изделия и передать их музею Лувр в Абу-Даби. Об этом он высказался своем посте в соцсети Х.
Дуров отметил, что не удивлен ограблением Лувра, назвав этот инцидент симптомом упадка Франции. По его мнению, правительство страны сосредоточено на создании мнимых угроз, вместо того чтобы бороться с реальными проблемами.
Предпринимать подчеркнул: «Никто ничего не крадет в Лувре Абу-Даби» и выразил готовность компенсировать украденные драгоценности музею в Абу-Даби.
Напомним, утром 19 октября в Лувре произошло ограбление — именно в момент открытия музея. Министр внутренних дел Франции Лоран Нуньес сообщил, что были похищены «драгоценности бесценной ценности». Всё случилось всего за семь минут. Сейчас полиция и жандармерия активно занимаются поисками преступников и расследованием инцидента.
Уточняется, что ограбление организовала группа из четырёх человек. Об этом сообщает газета Le Parisien, отмечая, что двое грабителей проникли непосредственно в музей, а двое оставались снаружи.
По данным издания, двое преступников, переодетых в рабочих в жёлтых жилетах, поднялись по автовышке и вошли в Лувр. Ещё двое ждали внизу на скутерах TMax, чтобы обеспечить быстрый отход. Такая продуманная координация позволила преступникам действовать молниеносно и незаметно.
Прокуратура Парижа озвучила две основные версии ограбления Лувра, произошедшего 19 октября. По словам прокурора Лора Бекко, преступление могло быть связано с отмыванием денег или являться заказным. Также рассматривается вариант иностранного вмешательства, однако эта версия не считается приоритетной.
Известно, что ущерб от ограбления Лувра оценивается в 88 миллионов евро. Прокурор Бекко отметила, что директор музея назвал именно эту сумму, но подчеркнула, что финансовые потери незначительны по сравнению с ущербом, причиненным историческому и культурному наследию. Беко также сказала, что грабители вряд ли получат реальную выгоду от украденных ценностей, даже если попытаются их переплавить.