«Куплю и верну их»: на украденные сокровища Лувра нашёлся покупатель

Известно, что ущерб от ограбления Лувра оценивается в 88 миллионов евро. Прокурор Бекко отметила, что директор музея назвал именно эту сумму, но подчеркнула, что финансовые потери незначительны по сравнению с ущербом, причиненным историческому и культурному наследию. Беко также сказала, что грабители вряд ли получат реальную выгоду от украденных ценностей, даже если попытаются их переплавить.