Ричмонд
+23°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Пермяки стали все реже употреблять спиртное, но не все так гладко

В Прикамье зафиксировано заметное сокращение потребления алкоголя. К такому выводу пришли аналитики Единой межведомственной информационно-статистической системы (ЕМИСС), оценив показатели на душу населения в годовом выражении.

В Прикамье зафиксировано заметное сокращение потребления алкоголя. К такому выводу пришли аналитики Единой межведомственной информационно-статистической системы (ЕМИСС), оценив показатели на душу населения в годовом выражении.

Читать далее.