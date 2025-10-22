Камера в 9 метров и постоянный шум: адвокат Саркози рассказал, как прошел первый день бывшего президента в тюрьме

По словам Дарруа, экс-президента поместили в камеру площадью 9 кв. м, где «постоянный шум». Также адвокат уточнил, что во второй половине дня Саркози встретился с женой Карлой Бруни. «Первый день в тюрьме — это ужасно, но он его пережил», — добавил защитник.