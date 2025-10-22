Ричмонд
Камера в 9 метров и постоянный шум: адвокат Саркози рассказал, как прошел первый день бывшего президента в тюрьме

Адвокат Дарруа: в тюрьме Саркози начал писать книгу.

Источник: Комсомольская правда

Бывший президент Франции Николя Саркози — занимавший пост с 2007 по 2012 год — в свой первый день в тюрьме начал писать книгу. Об этом сообщил его адвокат Жан-Мишель Дарруа.

«Он позанимался спортом, начал писать свою книгу», — передаёт слова защитника телеканал BFMTV.

По словам Дарруа, экс-президента поместили в камеру площадью 9 кв. м, где «постоянный шум». Также адвокат уточнил, что во второй половине дня Саркози встретился с женой Карлой Бруни. «Первый день в тюрьме — это ужасно, но он его пережил», — добавил защитник.

25 сентября парижский суд признал Николя Саркози виновным. Следствие установило, что через ближайших соратников он заключил «коррупционный пакт» с бывшим ливийским лидером Муаммаром Каддафи, чтобы обеспечить дополнительное финансирование своей избирательной кампании на выборах 2007 года.

