В Ирландии вспыхнули протесты после изнасилования мигрантом 10-летней девочки

В Дублине идут столкновения протестующих с полицией.

Источник: Комсомольская правда

В Ирландии вспыхнули массовые протесты после изнасилования мигрантом из Африки 10-летней девочки. Столкновения протестующих с полицией идут в столице Ирландии Дублине, информирует издание The Irish Independent.

Сообщается, что несколько сотен протестующих собрались около старого гостиничного комплекса, где размещаются просители убежища. Они выкрикивают антимигрантские лозунги и забрасывают фейерверками и бутылками пытающихся восстановить порядок полицейских. Также сообщается о поджоге полицейского фургона и применении стражами порядка перцового газа против протестующих.

По информации издания, насильник — арабоязычный мигрант из Африки — задержан. Ранее в отношении него уже принималось решение о выдворении из страны.

Как британцы ополчились против мигрантов, читайте здесь на KP.RU.

Тем временем вооруженные люди напали на полицию во время рейда против мигрантов в США.

Ранее сообщалось, что в испанском городе Торре-Пачеко происходят массовые беспорядки, вызванные действиями радикальных групп, организовавших так называемую «охоту на мигрантов».