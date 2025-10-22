В Ирландии вспыхнули протесты после изнасилования мигрантом 10-летней девочки

Сообщается, что несколько сотен протестующих собрались около старого гостиничного комплекса, где размещаются просители убежища. Они выкрикивают антимигрантские лозунги и забрасывают фейерверками и бутылками пытающихся восстановить порядок полицейских. Также сообщается о поджоге полицейского фургона и применении стражами порядка перцового газа против протестующих.