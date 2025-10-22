В Ирландии вспыхнули протесты после изнасилования мигрантом 10-летней девочки

В Ирландии вспыхнули массовые протесты после изнасилования мигрантом из Африки 10-летней девочки. Столкновения протестующих с полицией идут в столице Ирландии Дублине, информирует издание The Irish Independent.
Сообщается, что несколько сотен протестующих собрались около старого гостиничного комплекса, где размещаются просители убежища. Они выкрикивают антимигрантские лозунги и забрасывают фейерверками и бутылками пытающихся восстановить порядок полицейских. Также сообщается о поджоге полицейского фургона и применении стражами порядка перцового газа против протестующих.
По информации издания, насильник — арабоязычный мигрант из Африки — задержан. Ранее в отношении него уже принималось решение о выдворении из страны.
Тем временем вооруженные люди напали на полицию во время рейда против мигрантов в США.
Ранее сообщалось, что в испанском городе Торре-Пачеко происходят массовые беспорядки, вызванные действиями радикальных групп, организовавших так называемую «охоту на мигрантов».