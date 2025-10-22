MWM: ВС России быстро увеличили парк танков Т-80 с экстремальной мобильностью

Вооружённые силы России стремительно увеличивают парк танков семейства Т-80, выделяющихся высокой мобильностью благодаря газотурбинным двигателям. Этот факт отмечен в западном издании MWM.
Уточняется, что к началу 2010-х годов количество строевых Т-80 заметно сократилось — предпочтение отдавалось более экономичным танкам на базе Т-72 с дизельными моторами. Однако последующие боевые действия показали явные преимущества Т-80, что повлияло на возвращение к их активному использованию.
«Считается, что демонстрация преимуществ лучшей мобильности Т-80 в боях высокой интенсивности стала основным фактором, заставляющим армию стремиться к приобретению большего количества этой техники», — подчёркивается в публикации.
Танки Т-80 с газотурбинными силовыми агрегатами обеспечивают более высокую скорость и работают тише. Модернизированные версии Т-80БВМ оборудованы двигателями ГТД-1250 мощностью 1250 л. с., что значительно улучшает их технические и боевые характеристики.
Недавно MWM заявил о техническом превосходстве Т-80 над Abrams. Журнал подчеркивает, что танк Т-80 намного быстрее, мощнее и прочнее, чем американские модели Abrams.