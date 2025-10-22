Аэропорт Вильнюса приостановил работу из-за полётов метеозондов

Работа воздушной гавани Вильнюса временно остановлена из-за выявленных неподалёку метеорологических зондов, сообщает BNS.
Издание ссылается на информацию, полученную от местной авиакомпании.
Объекты были зафиксированы в «прилегающем воздушном пространстве».
«Приём и отправление воздушных судов приостановлено до отдельного распоряжения. Из-за чрезвычайной ситуации было нарушено движение шести рейсов», — говорится в сообщении.
В частности, один из самолётов был возвращён в аэропорт вылета, а остальные направлены в Каунас.
Согласно сведениям национального центра управления кризисами, выявлено «несколько десятков метеозондов, которые часто применяют организаторы сигаретной контрабанды».
Напомним, в сентябре работа воздушной гавани Вильнюса была временно остановлена из-за появления неопознанного летающего объекта в воздушном пространстве.
Ранее сообщалось, что аэропорт Вильнюса закрывали из-за 25 воздушных шаров, перевозивших сигареты.