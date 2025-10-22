Ричмонд
Аэропорт Вильнюса приостановил работу из-за полётов метеозондов

Объекты были зафиксированы в «прилегающем воздушном пространстве».

Источник: Аргументы и факты

Работа воздушной гавани Вильнюса временно остановлена из-за выявленных неподалёку метеорологических зондов, сообщает BNS.

Издание ссылается на информацию, полученную от местной авиакомпании.

«Приём и отправление воздушных судов приостановлено до отдельного распоряжения. Из-за чрезвычайной ситуации было нарушено движение шести рейсов», — говорится в сообщении.

В частности, один из самолётов был возвращён в аэропорт вылета, а остальные направлены в Каунас.

Согласно сведениям национального центра управления кризисами, выявлено «несколько десятков метеозондов, которые часто применяют организаторы сигаретной контрабанды».

Напомним, в сентябре работа воздушной гавани Вильнюса была временно остановлена из-за появления неопознанного летающего объекта в воздушном пространстве.

Ранее сообщалось, что аэропорт Вильнюса закрывали из-за 25 воздушных шаров, перевозивших сигареты.