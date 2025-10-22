Ричмонд
Дикий медведь пришел в зоопарк, чтобы посмотреть на сородичей в неволе

В Лос-Анджелесе дикий американский черный медведь проник на территорию зоопарка Sequoia Park Zoo, будто бы чтобы взглянуть на своих сородичей в неволе.

В Лос-Анджелесе дикий американский черный медведь проник на территорию зоопарка Sequoia Park Zoo, будто бы чтобы взглянуть на своих сородичей в неволе. Об этом сообщили в пресс-службе учреждения.

Как говорится в публикации в Facebook (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ), сотрудники во время ежедневного обхода прогулочной тропы Redwood Sky Walk заметили на территории зоопарка дикого медведя.

После обнаружения животного оперативно были задействованы силы быстрого реагирования для оценки обстановки и безопасного разрешения ситуации.

Незваный гость через ограждение «пообщался» с медведями Туле, Ишунгом и Кунабулилхом. По словам сотрудников, он не сходил с прогулочной тропы, не пытался ломать или преодолевать ограды и вел себя как «очень воспитанный посетитель».

Спасатели проводили медведя через служебный выход, после чего тот вернулся в дикую природу.

Ранее медведь сильно искалечил мужчину в Приморье.