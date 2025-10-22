В аэропорту Калуги ввели временные ограничения

В аэропорту Калуги введены временные ограничения на прием и выпуск самолетов. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко сегодня, 22 октября.
«Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены также в аэропорту Калуга (Грабцево; код ИКАО: UUBC)», — отмечается в сообщении.
Представитель Росавиации объяснил, что ограничения введены для обеспечения безопасности полётов.
Недавно поступила информация о дополнительных мерах, принятых в аэропорту Краснодара. Эти меры были введены в дополнение к уже существующим ограничениям (NOTAM), которые повлияли на режим работы воздушной гавани.
Ранее KP.RU сообщал, что ограничения на прием и выпуск самолетов были введены 21 октября в аэропортах Владикавказа и Грозного.