В аэропорту Калуги ввели временные ограничения

Росавиация сообщила о введении дополнительных ограничений в аэропорту Калуги.

Источник: Комсомольская правда

В аэропорту Калуги введены временные ограничения на прием и выпуск самолетов. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко сегодня, 22 октября.

«Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены также в аэропорту Калуга (Грабцево; код ИКАО: UUBC)», — отмечается в сообщении.

Представитель Росавиации объяснил, что ограничения введены для обеспечения безопасности полётов.

Недавно поступила информация о дополнительных мерах, принятых в аэропорту Краснодара. Эти меры были введены в дополнение к уже существующим ограничениям (NOTAM), которые повлияли на режим работы воздушной гавани.

Ранее KP.RU сообщал, что ограничения на прием и выпуск самолетов были введены 21 октября в аэропортах Владикавказа и Грозного.