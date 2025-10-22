Тренер ХК «Адмирал» Леонид Тамбиев недоволен игрой лидеров команды

«Некоторые наши лидеры не до конца понимают, что должны проявлять себя в решающие моменты игры. Они забыли зачем сюда их пригласили. В матчах мы от них ждём большего. Их уровень мастерства достаточен, чтобы решать ключевые эпизоды, но пока этого не происходит. Я с тренерским штабом пытаюсь до них достучаться. Пока убеждаем, разговариваем, без жестких мер. Дальше посмотрим», — высказался главный тренер ХК «Адмирал» Леонид Тамбиев.