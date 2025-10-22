Тренер ХК «Адмирал» Леонид Тамбиев недоволен игрой лидеров команды

Главный тренер ХК «Адмирал» Леонид Тамбиев сказал, что ждёт большего от лидеров команды. Пока они не «решают в ключевые моменты матчей». Такое заявление он сделал на послематчевой пресс-конференции по итогам встречи во Владивостоке с «Северсталью». Приморцы проиграли со счётом 1:4 и пока идут в таблице вне зоны плей-офф.
«Некоторые наши лидеры не до конца понимают, что должны проявлять себя в решающие моменты игры. Они забыли зачем сюда их пригласили. В матчах мы от них ждём большего. Их уровень мастерства достаточен, чтобы решать ключевые эпизоды, но пока этого не происходит. Я с тренерским штабом пытаюсь до них достучаться. Пока убеждаем, разговариваем, без жестких мер. Дальше посмотрим», — высказался главный тренер ХК «Адмирал» Леонид Тамбиев.
Персонально наставник команды никого не назвал, однако можно предположить не совсем довольны в тренерском штабе некоторыми ведущими игроками прошлого сезона. Не самая лучшая статистика пока у нападающих Егора Петухова (1 гол +1 передача), Аркадия Шестакова (2+1), Дмитрия Завгороднего (1+1). Наверняка большего ждали от легионеров Либора Шулака и Марио Грмана. Последний, кстати, получил травму и теперь пропустит 1,5 месяца. Также пришедшие в команду Руслан Педан, Александр Дарьин, Игорь Гераськин и другие пока не стали «звездами» в составе.
«Называть я никого не буду, но пусть они прочитают и подумают, зачем они здесь», — уточнил главный тренер «Адмирала».
При этом, в целом, несмотря на поражение от «Северстали» со счётом 1:4 Тамбиев выделил и положительные моменты.
«По числу созданных голевых моментов в матче мы смотрелись хорошо. Но броски шли прямо во вратаря соперников. Некоторые эпизоды просто не доиграли. Не смогли реализовать ключевые удаления у соперника. Конечно, я не доволен итогом этой домашней серии. 50 процентов очков это мало. Но, надеюсь, удастся сохранить на ближайшие игры некоторые вещи. Например, игру в атаке, мы создаем достаточно, надо забивать», — уточнил Тамбиев.
Также в этой встрече он отметил первый гол в сезоне Дмитрия Завгороднего (забил за 1,7 секунд до конца игры, «размочив» счет) и дебют в КХЛ голкипера Цыбы. По ходу игры он сменил в воротах Адаме Хуску и не пропустил.
«Не такого, конечно, дебюта ожидал в этой лиге. Но эмоции зашкаливают. Сказали: выходишь после перерыва. Даже ничего не успел понять. Как отбил первый бросок почувствовал уверенность. 9 минут, которые я отыграл, я прямо кайфанул, вот и все. Только боевой настрой у меня и у ребят на ближайшие встречи», — сказал после игры голкипер «Адмирала» Арсений Цыба.
Настрой хоккеистам «Адмирала» сейчас потребуется. Команду ждём нелегкая серия. Сначала пять гостевых игр — по две в Казани с «Ак Барсом» и в Уфе с «Салаватом Юлаевым», и в Хабаровске с «Амуром», — после тяжелый домашний график. Поочередно во Владивосток приедут лидеры КХЛ — «Металлург», «Автомобилист», «Авангард» и «Трактор».
По итогам этих ближайший 9 матчей и можно будет делать вывод о перспективах «Адмирала» в нынешнем сезоне. Ближайший матч регулярного чемпионата КХЛ во Владивостоке — 5 ноября с «Металлургом».