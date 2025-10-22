Ричмонд
+19°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Редкую книгу Жириновского продают в Новосибирске за миллион рублей

Редкую автобиографию Владимира Жириновского под названием «Имперский стиль» продают в Новосибирске. Главная особенность лота заключается в оригинальном автографе самого автора.

Источник: Freepik

Продавец подчеркивает исключительность экземпляра, поскольку книга представляет собой юбилейное издание, выпущенное ко дню рождения Владимира Вольфовича, когда лидеру ЛДПР исполнилось 60 лет. Тираж настолько ограничен — всего 5000 копий, — что сам по себе привлекает внимание коллекционеров.

Изюминку данному предложению добавляет примечательная деталь: издание никогда не было доступно широкой публике и продавалось исключительно частным образом, что значительно повышает его стоимость и уникальность.

Покупателю предлагается гарантия подлинности подписи, подтвержденная самим владельцем книги, который поясняет, что автограф был поставлен лично Владимиром Жириновским в столице. Цена редкой книги составляет 1 миллион рублей.

Узнать больше по теме
Владимир Жириновский: биография, личная жизнь, дата и причина смерти политика
Лидер ЛДПР, депутат Госдумы, рекордсмен по числу участий в выборах президента РФ — биография Владимира Жириновского яркая и неоднозначная. Эмоциональная риторика и скандальные заявления сделали его одним из самых узнаваемых российских политиков, многие цитаты которого стали культовыми, а предсказания — сбылись. Собрали главное из его биографии.
Читать дальше