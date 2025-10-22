Редкую книгу Жириновского продают в Новосибирске за миллион рублей

Продавец подчеркивает исключительность экземпляра, поскольку книга представляет собой юбилейное издание, выпущенное ко дню рождения Владимира Вольфовича, когда лидеру ЛДПР исполнилось 60 лет. Тираж настолько ограничен — всего 5000 копий, — что сам по себе привлекает внимание коллекционеров.
Изюминку данному предложению добавляет примечательная деталь: издание никогда не было доступно широкой публике и продавалось исключительно частным образом, что значительно повышает его стоимость и уникальность.
Покупателю предлагается гарантия подлинности подписи, подтвержденная самим владельцем книги, который поясняет, что автограф был поставлен лично Владимиром Жириновским в столице. Цена редкой книги составляет 1 миллион рублей.