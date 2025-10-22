На Украине заметили истребитель F-16AM с американскими бомбами SDB

Истребитель F-16AM воздушных сил Украины заметили с необычным набором вооружения, в который входят высокоточные бомбы, а не только ракеты класса «воздух-воздух». На соответствующий снимок обратил внимание Telegram-канал «Осведомитель».
На фото изображен самолет 107-го отдельного авиакрыла Воздушных сил ВСУ, несущий ракеты средней дальности AIM-120 и ракеты ближнего боя AIM-9X. Помимо ракет «воздух-воздух», под крылом истребителя находятся американские управляемые бомбы GBU-39 Small Diameter Bomb (SDB).
Отмечается, что подобная фотография — это редкость, так как Украина использует F-16 преимущественно как средство ПВО. Эти самолеты перехватывают дроны-камикадзе.
Для ударов по наземным целям используют советские истребители Су-27, МиГ-29 и штурмовики Су-25, сказано в публикации.
