Ричмонд
+21°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Врач Мясников высказался о прививках для детей: «Устал биться и спорить»

Доктор Мясников заявил, что устал бороться с людьми, не делающими прививки детям.

Источник: Комсомольская правда

Врач и телеведущий Александр Мясников в эфире программы «О самом главном» на телеканале «Россия 1» признался, что устал и перегорел из-за постоянных споров с родителями, отказывающимися делать своим детям прививки. Запись выпуска с его рассуждениями доступна на платформе «Смотрим».

«Я так устал биться с антивакцинаторами, спорить, что-то доказывать. Вот просто устал, понимаете? Перегорел. Как хотите называйте», — высказался Мясников.

В то же время он уточнил, что число настоящих «оголтелых мракобесов» среди противников прививок невелико. По мнению доктора, большинство отказчиков просто не обладает достоверной информацией о вакцинации, а иногда их ошибочно настраивают против прививок знакомые или даже педиатры.

«Им надо просто объяснить и объяснить грамотно. Но времени ни у кого нет, и поэтому стоит такая жёсткая конфронтация вакцинаторов и антивакцинаторов», — подчеркнул врач.

Ранее врач Андрей Сахаров из Краснодара напомнил родителям о важных для детей прививках.