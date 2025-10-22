Врач Мясников высказался о прививках для детей: «Устал биться и спорить»

В то же время он уточнил, что число настоящих «оголтелых мракобесов» среди противников прививок невелико. По мнению доктора, большинство отказчиков просто не обладает достоверной информацией о вакцинации, а иногда их ошибочно настраивают против прививок знакомые или даже педиатры.