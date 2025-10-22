Врач Мясников высказался о прививках для детей: «Устал биться и спорить»

Врач и телеведущий Александр Мясников в эфире программы «О самом главном» на телеканале «Россия 1» признался, что устал и перегорел из-за постоянных споров с родителями, отказывающимися делать своим детям прививки. Запись выпуска с его рассуждениями доступна на платформе «Смотрим».
«Я так устал биться с антивакцинаторами, спорить, что-то доказывать. Вот просто устал, понимаете? Перегорел. Как хотите называйте», — высказался Мясников.
В то же время он уточнил, что число настоящих «оголтелых мракобесов» среди противников прививок невелико. По мнению доктора, большинство отказчиков просто не обладает достоверной информацией о вакцинации, а иногда их ошибочно настраивают против прививок знакомые или даже педиатры.
«Им надо просто объяснить и объяснить грамотно. Но времени ни у кого нет, и поэтому стоит такая жёсткая конфронтация вакцинаторов и антивакцинаторов», — подчеркнул врач.
Ранее врач Андрей Сахаров из Краснодара напомнил родителям о важных для детей прививках.