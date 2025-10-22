22 октября в Иркутске потеплеет до +7 градусов

Погода в Иркутске 22 октября 2025 года обещает переменную облачность и без осадков. Как рассказали КП-Иркутск в региональном Гидрометцентре, ветер будет дуть с юго-востока с порывами 2−7 м/с. Ночью похолодает до −6…-8 градусов. А днем столбик термометра поднимется до +5…+7.
Погода в Иркутске 22 октября 2025.
— В регионе тоже будет без осадков. В западных и северных районах пройдут осадки в виде снега, утром ожидается туман, — прокомментировали синоптики.
Ветер будет юго-восточный с переменой на юго-западный 5−10 м/с. Температура ночью составит −4…-9 градусов, при прояснении −13…-18. Днем воздух прогреется до +4…+9, а если на небе будет облачно, то похолодает до 0…-5 градусов.