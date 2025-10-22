22 октября в Иркутске потеплеет до +7 градусов

Погода в Иркутске 22 октября 2025 года обещает переменную облачность и без осадков. Как рассказали КП-Иркутск в региональном Гидрометцентре, ветер будет дуть с юго-востока с порывами 2−7 м/с. Ночью похолодает до −6…-8 градусов. А днем столбик термометра поднимется до +5…+7.