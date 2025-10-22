Симоньян рассказала о прохождении первого курса химиотерапии

Главный редактор международной медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян прошла первый курс химиотерапии во вторник, 21 октября.
— Первую химию я прошла вчера. Это был крайний срок, я специально просила отложить до крайнего приемлемого срока, чтобы успеть в нормальном состоянии провести юбилей РТ с участием Верховного. Мне предстоит еще сколько-то химий, пока неясно, сколько именно. Потом лучевая, — сообщила она в Telegram-канале.
Также журналистка рассказала, что об онкологии узнала 1 сентября, когда пришла проверить межреберную невралгию, и сообщила об этом в первом же эфире у телеведущего Владимира Соловьева.
Симоньян добавила, что проходит курсы химиотерапии в муниципальной больнице по ОМС, то есть бесплатно. Она успокоила читателей, написав, что у нее не третья стадия, а первая-вторая.
Маргарита Симоньян 22 сентября рассказала о том, что сейчас проходит лечение от рака. Она призналась, что была бы рада сообщить, что у нее все хорошо, но отметила, что старается никогда не врать.