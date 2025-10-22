В Госдуме хотят увеличить пенсию оставшимся без родителей детям

В Госдуме хотят увеличить пенсионные выплаты детям, оставшимся без родителей. Соответствующий законопроект будет внесён на рассмотрение в среду, 22 октября. Речь идёт об увеличении индивидуального пенсионного коэффициента.
«С учётом предлагаемого коэффициента для детей, потерявших обоих родителей, пенсия может составить около 25 тысяч рублей. Для детей, которых воспитывала одинокая мать, — около 50 тысяч рублей», — сказал РИА Новости автор проекта Сергей Миронов.
Депутат напомнил, что сейчас средний размер пенсии по потере кормильца в РФ составляет около 16,7 тысячи рублей.
Ранее россиянам раскрыли минимальный размер страховой пенсии по старости в 2026 году, он составит более 14 тысяч рублей.
