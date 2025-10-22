В Госдуме хотят увеличить пенсию оставшимся без родителей детям

«С учётом предлагаемого коэффициента для детей, потерявших обоих родителей, пенсия может составить около 25 тысяч рублей. Для детей, которых воспитывала одинокая мать, — около 50 тысяч рублей», — сказал РИА Новости автор проекта Сергей Миронов.