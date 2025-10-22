«В муниципальной больнице по ОМС»: Симоньян рассказала о первом курсе химиотерапии

Главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян в открытом обращении поделилась подробностями своего лечения от онкологического заболевания и прокомментировала распространённые в интернете ложные сведения.
Симоньян сообщила, что диагноз «рак» ей поставили 1 сентября, хотя до этого она проходила обследования и не обнаруживала никаких признаков болезни. А первую химиотерапию Симоньян прошла совсем недавно.
«Химиотерапию я прохожу в муниципальной больнице по ОМС, и она не может стоить 8 миллионов, потому что она по ОМС, то есть бесплатно», — подчеркнула журналистка.
Журналистка опровергла ряд выдумок, в том числе о якобы проживании её мамы в Армении (она родилась и выросла в Адлере), пребывании мужа в клинике «Хадасса», её визитах в ресторан «Турандот» и значительной потере веса. Маргарита Симоньян отметила, что не прощается с жизнью, активно работает и даже пишет новую книгу. Она с юмором отнеслась к теме выпадения волос, и с её слов уже подготовилась к этому, приобретя парики и тюрбаны.
Симоньян также рассказала о тяжёлом периоде, когда жила в больнице с мужем Тиграном во время его комы, что, по её словам, могло спровоцировать стремительное развитие онкологии.
Она поблагодарила всех за поддержку и молитвы, заверив, что с Божьей помощью готова бороться и надеется на лучшее.
Известно, что Маргарита Симоньян 8 сентября перенесла экстренную операцию. Тогда она призналась, что ее мучают боли.
Редакция «Комсомолки» желает Маргарите Симоньян здоровья.