«В муниципальной больнице по ОМС»: Симоньян рассказала о первом курсе химиотерапии

Журналистка опровергла ряд выдумок, в том числе о якобы проживании её мамы в Армении (она родилась и выросла в Адлере), пребывании мужа в клинике «Хадасса», её визитах в ресторан «Турандот» и значительной потере веса. Маргарита Симоньян отметила, что не прощается с жизнью, активно работает и даже пишет новую книгу. Она с юмором отнеслась к теме выпадения волос, и с её слов уже подготовилась к этому, приобретя парики и тюрбаны.