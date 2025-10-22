Figaro: пароли десятков тысяч французских госслужащих оказались в даркнете

Десятки тысяч паролей сотрудников французских госучреждений оказались в даркнете. Особенно сильно пострадала мэрия Парижа, отмечает газета Figaro.
Франция оказалась на втором месте по количеству утечек паролей государственных служащих, уступив лишь Соединённым Штатам. Третье место заняла Италия, за ней следуют Великобритания, Германия и Канада.
Эксперты предупреждают, что злоумышленники могут использовать эти данные для несанкционированного доступа к электронной почте и другим важным сведениям представителей власти.
Ранее сообщалось, что за последний год в даркнете нашли сотни утекших паролей, связанных с Министерством обороны Великобритании и другими госведомствами. По данным экспертов, в результате этой утечки в открытом доступе оказалось более 700 электронных адресов и паролей, относящихся к девяти правительственным доменам Великобритании.