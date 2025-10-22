Figaro: пароли десятков тысяч французских госслужащих оказались в даркнете

Ранее сообщалось, что за последний год в даркнете нашли сотни утекших паролей, связанных с Министерством обороны Великобритании и другими госведомствами. По данным экспертов, в результате этой утечки в открытом доступе оказалось более 700 электронных адресов и паролей, относящихся к девяти правительственным доменам Великобритании.