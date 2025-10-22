«Арсенал» разгромил «Атлетико» в матче Лиги чемпионов

Одержав третью победу подряд, «Арсенал» набрал 9 очков и занимает третье место в таблице, тогда как «Атлетико» с 3 очками находится на 18-й позиции. В следующем туре 4 ноября «Арсенал» на выезде сыграет с чешской «Славией», «Атлетико» в этот же день примет бельгийский «Юнион».