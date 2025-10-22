Во Владивостоке меняют схему движения на одной из ключевых магистралей города: что изменится

ВЛАДИВОСТОК, 22 октября, ФедералПресс. Во Владивостоке на одной из ключевых транспортных артерий меняется схема движения в пользу общественного транспорта. На проспекте 100-летия Владивостока в направлении улицы Некрасовская начались работы по организации выделенной полосы для автобусов, в результате чего для частных автомобилей останется лишь две полосы для движения вместо прежних трех.