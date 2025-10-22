Ричмонд
Во Владивостоке меняют схему движения на одной из ключевых магистралей города: что изменится

ВЛАДИВОСТОК, 22 октября, ФедералПресс. Во Владивостоке на одной из ключевых транспортных артерий меняется схема движения в пользу общественного транспорта. На проспекте 100-летия Владивостока в направлении улицы Некрасовская начались работы по организации выделенной полосы для автобусов, в результате чего для частных автомобилей останется лишь две полосы для движения вместо прежних трех.

«В ночное время на Некрасовском путепроводе уже были проведены работы по нанесению соответствующей разметки, которая обозначит новую выделенную полосу», — передает телеграм-канал Автогарант.

После полного завершения всех необходимых мероприятий движение по этой полосе для обычного транспорта будет строго запрещено.

Водителям, которые проигнорируют нововведение, придется столкнуться с материальными последствиями. За выезд на автобусную полосу нарушителям будет грозить административный штраф, который, согласно действующему законодательству, составляет 2250 рублей.

Напомним, в октябре 2022 года во Владивостоке впервые началась практика с введением автобусных полос. Однако не все водители соблюдали новые правила.