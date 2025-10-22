Во Владивостоке меняют схему движения на одной из ключевых магистралей города: что изменится

«В ночное время на Некрасовском путепроводе уже были проведены работы по нанесению соответствующей разметки, которая обозначит новую выделенную полосу», — передает телеграм-канал Автогарант.
После полного завершения всех необходимых мероприятий движение по этой полосе для обычного транспорта будет строго запрещено.
Водителям, которые проигнорируют нововведение, придется столкнуться с материальными последствиями. За выезд на автобусную полосу нарушителям будет грозить административный штраф, который, согласно действующему законодательству, составляет 2250 рублей.
Напомним, в октябре 2022 года во Владивостоке впервые началась практика с введением автобусных полос. Однако не все водители соблюдали новые правила.