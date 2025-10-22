Симоньян рассказала о прохождении первого курса химиотерапии

«Первую химию я прошла вчера (21 октября. — Ред.). Это был крайний срок, я специально просила отложить до крайнего приемлемого срока, чтобы успеть в нормальном состоянии провести юбилей RT», — написала она в своем Telegram-канале.
По словам Симоньян, в настоящее время неизвестно, сколько еще курсов ей предстоит. Она добавила, что о своем диагнозе не догадывалась, а обратилась ко врачам потому, что подозревала, что у нее могла развиться межреберная невралгия.
О тяжелой болезни Симоньян стало известно 7 сентября. Спустя два дня, 9 сентября, женщине провели операцию. Позднее, 22 сентября она сообщила, что проходит лечение от рака.