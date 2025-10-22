Россиян предупредили о мошенничестве с приложениями родительского контроля

«Мы ведем активную работу по формированию механизмов оперативного выявления мошеннических приложений и блокировке подозрительных ссылок. Однако главная линия защиты всегда остается за пользователями: внимательность, критический подход к любым предложениям в сети и соблюдение базовых правил цифровой безопасности позволяют защитить не только свои данные, но и сделать времяпрепровождение детей в сети безопасным», — заключил Немкин.