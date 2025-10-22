Ричмонд
+21°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Челябинцы собирают грузди полными ведрами

Несмотря на позднюю осень, в лесах Челябинской области продолжается грибной сезон. Местные жители сообщают о неожиданном урожае груздей — некоторые собирают их буквально ведрами. Об этом заядлые грибники сообщают в соцсетях.

Несмотря на позднюю осень, в лесах Челябинской области продолжается грибной сезон. Местные жители сообщают о неожиданном урожае груздей — некоторые собирают их буквально ведрами. Об этом заядлые грибники сообщают в соцсетях.

Читать далее.