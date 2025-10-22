В России с 2026 года водительские права перестанут продлеваться автоматически

Автоматическое продление российских водительских удостоверений, введённое в 2022 году, прекратит своё действие с 1 января 2026 года. Об этом ТАСС сообщил ассистент кафедры административного права и процесса МГЮА имени О. Е. Кутафина Тургунбой Зокиров.
«Продление на три года касается прав, срок действия которых истекает с 1 января 2022-го по 31 декабря 2025-го. Например, если водительское удостоверение действительно до 31 декабря 2025 года, то оно автоматически будет продлено до 30 декабря 2028 года. Однако, если срок истекает с 1 января 2026 года — автопродления больше не будет», — уточнил эксперт.
Тургунбой Зокиров также отметил важность для водителей, уже воспользовавшихся автопродлением, знать дату, с которой удостоверение перестанет быть действительным. Это поможет своевременно оформить новое водительское удостоверение в обычном порядке и избежать нарушения закона.
Водителям в России напомнили о новой причине лишения прав. Граждане, которые не явились в военкомат вовремя, потеряют право управлять транспортными средствами.