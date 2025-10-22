В России с 2026 года водительские права перестанут продлеваться автоматически

«Продление на три года касается прав, срок действия которых истекает с 1 января 2022-го по 31 декабря 2025-го. Например, если водительское удостоверение действительно до 31 декабря 2025 года, то оно автоматически будет продлено до 30 декабря 2028 года. Однако, если срок истекает с 1 января 2026 года — автопродления больше не будет», — уточнил эксперт.