Кадыров передаст музею трофейные автомат и пулемёт

Глава Чечни получил оружие, которое российские бойцы добыли в зоне спецоперации.

Источник: Аргументы и факты

Глава Чечни Рамзан Кадыров получил трофейные автомат и пулемёт, которые были добыты российскими бойцами в зоне спецоперации. Об этом он сообщил в своём Telegram-канале.

В Курчалоевском районе республики Кадыров ознакомился с ходом строительства нового военного городка для подразделений полка «Ахмат-Россия» Минобороны РФ Чечни. Объект рассчитан на 1500 военнослужащих.

«В ходе инспекции мне… передали трофейные автомат и пулемёт, добытые нашими бойцами в зоне проведения СВО», — написал глава Чечни.

Руководитель региона отметил, что они войдут в число экспонатов музея, в котором представлены символы мужества, доблести и чести военнослужащих ВС РФ.

Напомним, 5 октября Кадыров проинформировал, что в зону спецоперации будет отправлена бронемашина «Кугуар» американского производства, захваченная у ВСУ. Вместе с тем он отметил, что трофейный броневик «не дотягивает» по характеристикам до российских бронетранспортёров того же класса.

