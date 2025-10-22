Кадыров передаст музею трофейные автомат и пулемёт

Глава Чечни Рамзан Кадыров получил трофейные автомат и пулемёт, которые были добыты российскими бойцами в зоне спецоперации. Об этом он сообщил в своём Telegram-канале.
В Курчалоевском районе республики Кадыров ознакомился с ходом строительства нового военного городка для подразделений полка «Ахмат-Россия» Минобороны РФ Чечни. Объект рассчитан на 1500 военнослужащих.
«В ходе инспекции мне… передали трофейные автомат и пулемёт, добытые нашими бойцами в зоне проведения СВО», — написал глава Чечни.
Руководитель региона отметил, что они войдут в число экспонатов музея, в котором представлены символы мужества, доблести и чести военнослужащих ВС РФ.
Напомним, 5 октября Кадыров проинформировал, что в зону спецоперации будет отправлена бронемашина «Кугуар» американского производства, захваченная у ВСУ. Вместе с тем он отметил, что трофейный броневик «не дотягивает» по характеристикам до российских бронетранспортёров того же класса.