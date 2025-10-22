Кадыров передаст музею трофейные автомат и пулемёт

Напомним, 5 октября Кадыров проинформировал, что в зону спецоперации будет отправлена бронемашина «Кугуар» американского производства, захваченная у ВСУ. Вместе с тем он отметил, что трофейный броневик «не дотягивает» по характеристикам до российских бронетранспортёров того же класса.