Водительские права в РФ перестанут автоматически продлеваться с 2026 года

С 1 января следующего года в РФ завершится автоматическое продление водительских прав. Об этом сообщил ассистент кафедры административного права и процесса имени Л. Л. Попова Московского государственного юридического университета имени О. Е. Кутафина (МГЮА) Тургунбой Зокиров.
Если срок действия удостоверения истекает (истек) в период с 1 января 2022 года по 31 декабря 2025 года, то продление на три года в этом случае предусмотрено, уточнил он.
— Если действие водительского удостоверения истекает, например, с 31 декабря текущего года, то документ будет действителен по 30 декабря 2028 года. Но если срок действия прав истекает с 1 января следующего года, автоматического продления не будет, — пояснил специалист в беседе с ТАСС.
Водителям, которые уже один раз воспользовались автопродлением, необходимо знать дату, с которой удостоверение должно было считаться недействительным. Это нужно для своевременного продления действия прав. Дата указана в самом удостоверении, сообщил Зокиров.
В России планируют создать список лекарств, запрещенных для водителей. Речь идет о препаратах, которые снижают концентрацию внимания. Нарушителям может грозить штраф в размере 45 тысяч рублей и лишение прав на срок от полутора до двух лет. «Вечерняя Москва» узнала у эксперта, какие препараты могут войти в этот перечень и почему.