Водительские права в РФ перестанут автоматически продлеваться с 2026 года

В России планируют создать список лекарств, запрещенных для водителей. Речь идет о препаратах, которые снижают концентрацию внимания. Нарушителям может грозить штраф в размере 45 тысяч рублей и лишение прав на срок от полутора до двух лет. «Вечерняя Москва» узнала у эксперта, какие препараты могут войти в этот перечень и почему.