Руководство Ла Лиги отменило матч «Барселоны» и «Вильярреала» в Майами

В официальном заявлении Ла Лига выразила сожаление о том, что этот проект, который рассматривался как уникальная возможность для расширения влияния испанского футбола на международной арене, не сможет быть реализован. Руководство подчеркнуло, что решение было принято после обсуждений с организаторами матча в Майами и связано с «неопределённостью, возникшей в Испании за последние несколько недель».