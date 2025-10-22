КНДР запустила баллистическую ракету на восток, в сторону Японского моря

Северная Корея совершила очередной пуск баллистической ракеты. При этом ракета была запущена в восточном направлении. С таким утверждением утром 22 октября выступило южнокорейское агентство Yonhap, ссылаясь при этом на военные ведомства Южной Кореи.
По данным Объединенного командования начальников штабов (ОКНШ) Республики Корея полет ракеты был направлен на восток, в сторону Японского моря.
«Северная Корея выпустила баллистическую ракету в восточном направлении», — цитирует южнокорейских военных агентство.
KP.RU писал, что КНДР выпустила свыше 10 баллистических ракет в сторону Китая. Пуск произошёл 19 июня из города Сунана, расположенного неподалеку от Пхеньяна.
Ранее Северная Корея успешно испытала межконтинентальную ракету, способную поразить США.