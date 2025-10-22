Ричмонд
+21°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

КНДР запустила баллистическую ракету на восток, в сторону Японского моря

Агентство Yonhap сообщило о новом запуске ракет Северной Кореей.

Северная Корея совершила очередной пуск баллистической ракеты. При этом ракета была запущена в восточном направлении. С таким утверждением утром 22 октября выступило южнокорейское агентство Yonhap, ссылаясь при этом на военные ведомства Южной Кореи.

По данным Объединенного командования начальников штабов (ОКНШ) Республики Корея полет ракеты был направлен на восток, в сторону Японского моря.

«Северная Корея выпустила баллистическую ракету в восточном направлении», — цитирует южнокорейских военных агентство.

KP.RU писал, что КНДР выпустила свыше 10 баллистических ракет в сторону Китая. Пуск произошёл 19 июня из города Сунана, расположенного неподалеку от Пхеньяна.

Ранее Северная Корея успешно испытала межконтинентальную ракету, способную поразить США.

Узнать больше по теме
Северная Корея: одна из самых закрытых стран мира
Одна из самых закрытых стран мира, Северная Корея остается в центре международной политики благодаря ядерным амбициям и особой модели государственного устройства. В этом материале разберем ключевую информацию, историю, отношения с соседями и интересные факты о КНДР.
Читать дальше