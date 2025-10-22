Ричмонд
Редкий BMW замечен в Екатеринбурге, таких всего 12 таких в мире. Фото

В Екатеринбурге заметили редчайший автомобиль BMW 850i в тюнинге от немецкого ателье Koenig Specials. Таких экземпляров было выпущено всего около 12 штук, сообщают автолюбители.

