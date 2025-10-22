Ричмонд
Для самозанятых в России могут появиться оплачиваемые больничные: подробнее об инициативе

Госдума может рассмотреть проект о больничных для самозанятых.

Источник: Комсомольская правда

Госдума может рассмотреть в первом чтении законопроект об оплачиваемых больничных для самозанятых уже в ноябре. Об этом говорится в документе, с которым ознакомилось РИА Новости.

«Установить срок подготовки законопроекта к рассмотрению Государственной Думой в первом чтении — ноябрь 2025 года», — говорится в тексте.

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин говорил, что с нового 2026 года самозанятые смогут получать оплачиваемые больничные при временной нетрудоспособности. Для этого с 1 января им дадут возможность добровольно застраховаться в Социальном фонде и самостоятельно платить ежемесячные взносы.

Недавно в правительстве ответили на предложение Совета Федерации РФ подвести итоги эксперимента по самозанятости и завершить его на два года раньше срока — в 2026 году.