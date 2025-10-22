Ричмонд
FT: США предложили энергетическим компаниям доступ к оружейному плутонию

По данным издания, речь идёт о плутонии из боеголовок времён холодной войны.

Источник: Аргументы и факты

Соединённые Штаты предложили компаниям, специализирующимся в области ядерной энергетики, «доступ» к оружейному плутонию, информирует Financial Times.

Издание ссылается на документ Минэнерго США. В нём сказано, что компании «могли бы направить плутоний на использование в качестве топлива для современных реакторов».

«Минэнергетики опубликовало заявку, которую компании, занимающиеся ядерной энергетикой, могут применить для получения до 19 мегатонн государственного оружейного плутония из боеголовок времён холодной войны», — говорится в сообщении.

Согласно этой инициативе, компании, в частности, Newcleo и Oklo Inc. получат возможность заниматься переработкой ядерных отходов в «топливо для современных реакторов».

В материале сказано, что этот шаг якобы представляет собой попытку ослабить господствующее положение РФ «в области цепочек поставок урана».

Ранее сообщалось, что Госдума денонсировала соглашение с Соединёнными Штатами об утилизации плутония.