FT: США предложили энергетическим компаниям доступ к оружейному плутонию

Соединённые Штаты предложили компаниям, специализирующимся в области ядерной энергетики, «доступ» к оружейному плутонию, информирует Financial Times.
Издание ссылается на документ Минэнерго США. В нём сказано, что компании «могли бы направить плутоний на использование в качестве топлива для современных реакторов».
«Минэнергетики опубликовало заявку, которую компании, занимающиеся ядерной энергетикой, могут применить для получения до 19 мегатонн государственного оружейного плутония из боеголовок времён холодной войны», — говорится в сообщении.
Согласно этой инициативе, компании, в частности, Newcleo и Oklo Inc. получат возможность заниматься переработкой ядерных отходов в «топливо для современных реакторов».
В материале сказано, что этот шаг якобы представляет собой попытку ослабить господствующее положение РФ «в области цепочек поставок урана».
Ранее сообщалось, что Госдума денонсировала соглашение с Соединёнными Штатами об утилизации плутония.