Эксперт рассказал, кто в России имеет право на дополнительные выходные дни

«В день сдачи крови и ее компонентов и в день связанного с этим медицинского осмотра работник освобождается от работы. В случае, если по соглашению с работодателем работник в день сдачи крови и ее компонентов вышел на работу, ему предоставляется по его желанию другой день отдыха… Важно подчеркнуть, что при сдаче крови и ее компонентов работодатель сохраняет за работником его средний заработок за дни сдачи и предоставленные в связи с этим дни отдыха», — сказал Балынин.