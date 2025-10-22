Ричмонд
+18°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Десять рейсов не рискнули сесть в Омске по расписанию 22 октября

Из-за тумана отложено и время вылета из Омска.

Источник: Аргументы и факты

Околонулевой температурный режим перехода погоды от осени к зиме стал причиной густых туманов в Омске. В среду, 22 октября 2025 года, сложные погодные условия привели к задержке не менее десяти рейсов, чьи пилоты не рискнули зайти на посадку в Омске по расписанию из-за условий низкой видимости.

К моменту публикации материала два авиалайнера ждут чистого неба в попутных аэропортах: рейс № 2S065 из Антальи стоит в Астане, из Владивостока № 5H9163 — в Тюмени. На неопределенное время задержаны рейсы из Москвы №№ DP6521, SU1762, SU1638, S72565. Последний совершил несколько кругов рядом с Омском и отправился в соседний город Новосибирск. Из Санкт-Петербурга это КЛ307, FV6471, Казани ЕО759 и Астаны lQ521.

Точное время прибытия авиалайнеров в Омск неизвестно. Судя по опыту 21 октября, посадки в Омске стоит ждать с 8 часов утра и позже.