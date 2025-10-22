Десять рейсов не рискнули сесть в Омске по расписанию 22 октября

Околонулевой температурный режим перехода погоды от осени к зиме стал причиной густых туманов в Омске. В среду, 22 октября 2025 года, сложные погодные условия привели к задержке не менее десяти рейсов, чьи пилоты не рискнули зайти на посадку в Омске по расписанию из-за условий низкой видимости.
К моменту публикации материала два авиалайнера ждут чистого неба в попутных аэропортах: рейс № 2S065 из Антальи стоит в Астане, из Владивостока № 5H9163 — в Тюмени. На неопределенное время задержаны рейсы из Москвы №№ DP6521, SU1762, SU1638, S72565. Последний совершил несколько кругов рядом с Омском и отправился в соседний город Новосибирск. Из Санкт-Петербурга это КЛ307, FV6471, Казани ЕО759 и Астаны lQ521.
Точное время прибытия авиалайнеров в Омск неизвестно. Судя по опыту 21 октября, посадки в Омске стоит ждать с 8 часов утра и позже.