Десять рейсов не рискнули сесть в Омске по расписанию 22 октября

К моменту публикации материала два авиалайнера ждут чистого неба в попутных аэропортах: рейс № 2S065 из Антальи стоит в Астане, из Владивостока № 5H9163 — в Тюмени. На неопределенное время задержаны рейсы из Москвы №№ DP6521, SU1762, SU1638, S72565. Последний совершил несколько кругов рядом с Омском и отправился в соседний город Новосибирск. Из Санкт-Петербурга это КЛ307, FV6471, Казани ЕО759 и Астаны lQ521.