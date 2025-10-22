Автохамов во Владивостоке начали отправлять на новую штрафстоянку

«Машины нарушителей создают серьезные помехи для других участников дорожного движения и ограничивают проезд экстренным службам. На Зеленом Бульваре в ежедневном режиме будут работать теперь и парконы, и эвакуаторы муниципальной дорожной службы», — заявил заместитель главы городской администрации Дмитрий Свитайло подчеркнул, что, несмотря на регулярную работу парконов, фиксирующих нарушения, многие водители продолжают игнорировать правила.
Первые рейды новой службы состоялись 21 октября в районе Зеленого Бульвара и улицы Нейбута. Как пояснили в мэрии, эвакуации подлежат автомобили, оставленные в зонах действия запрещающих знаков, на автобусных остановках, а также на других участках, где их стоянка блокирует движение. Отмечается, что на штрафстоянку будут отправлять и машины без государственных регистрационных знаков.
Муниципальная служба создана на базе предприятия «Содержание городских территорий». Для нее уже обустроена первая спецстоянка в районе улицы Луговой, 50. В настоящее время ведется работа по созданию второй площадки на Нефтеветке, 4, которую подрядчик должен сдать до конца текущего года. По словам представителей администрации, работа эвакуаторов станет действенным стимулом для водителей соблюдать парковочную дисциплину, что в итоге повысит пропускную способность улиц и снизит риск дорожных происшествий.
Напомним, в середине октября стало известно, что во Владивосток прибыл первый эвакуатор, который выйдет на борьбу с нерадивыми парковщиками.