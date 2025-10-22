Автохамов во Владивостоке начали отправлять на новую штрафстоянку

Первые рейды новой службы состоялись 21 октября в районе Зеленого Бульвара и улицы Нейбута. Как пояснили в мэрии, эвакуации подлежат автомобили, оставленные в зонах действия запрещающих знаков, на автобусных остановках, а также на других участках, где их стоянка блокирует движение. Отмечается, что на штрафстоянку будут отправлять и машины без государственных регистрационных знаков.