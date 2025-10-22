Экспорт рыбы и морепродуктов из Приморья вырос за неделю

За последнюю неделю октября экспорт рыбной продукции с Дальнего Востока значительно увеличился. С 6 по 12 октября из Приморского края и Сахалинской области на внешние рынки отправили 590 партий рыбы и морепродуктов общим весом 48,1 тысячи тонн. Это на 118 партий и почти девять тысяч тонн больше, чем неделей ранее. Подробнее — в материале «Комсомольской правды — Дальний Восток».