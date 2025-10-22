Экспорт рыбы и морепродуктов из Приморья вырос за неделю

За последнюю неделю октября экспорт рыбной продукции с Дальнего Востока значительно увеличился. С 6 по 12 октября из Приморского края и Сахалинской области на внешние рынки отправили 590 партий рыбы и морепродуктов общим весом 48,1 тысячи тонн. Это на 118 партий и почти девять тысяч тонн больше, чем неделей ранее. Подробнее — в материале «Комсомольской правды — Дальний Восток».
Для обеспечения легального вывоза продукции было оформлено 202 ветеринарных сертификата, подтверждающих безопасность дальневосточной рыбы. Большая часть этих документов — 178 сертификатов — была выдана в Приморье, а 24 — на Сахалине.
Кроме того, получено 482 сертификата здоровья на партии водных биоресурсов. Основным направлением экспорта стал Китай, куда была отправлена продукция по 431 сертификату. Также значительные объемы рыбы и морепродуктов поступили в Республику Корея (41 сертификат) и Таиланд (семь сертификатов).
За неделю специалисты Россельхознадзора отобрали 83 пробы продукции для лабораторных исследований, чтобы убедиться в ее качестве и безопасности. Пробы брали как в рамках планового контроля, так и по обращениям самих производителей рыбной продукции.