Ричмонд
+19°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Рёнхап»: КНДР запустила баллистическую ракету в восточном направлении

О пуске заявили военные из Южной Кореи.

Источник: Аргументы и факты

Пхеньян осуществи пуск баллистической ракеты в восточном направлении, сообщает «Рёнхап».

Агентство ссылается на информацию, полученную от южнокорейских военных.

«Северная Корея выпустила баллистическую ракету в восточном направлении», — говорится в сообщении.

Ракета запущена в сторону Японского моря.

Ранее сообщалось, что власти КНДР представили ракету «Хвасон-20», Пхеньян назвал её своим «самым мощным образцом ядерного оружия».

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын заявил, что Пхеньян не откажется от ядерного вооружения, по его словам, ядерный статус КНДР закреплён в Конституции страны.

Узнать больше по теме
Северная Корея: одна из самых закрытых стран мира
Одна из самых закрытых стран мира, Северная Корея остается в центре международной политики благодаря ядерным амбициям и особой модели государственного устройства. В этом материале разберем ключевую информацию, историю, отношения с соседями и интересные факты о КНДР.
Читать дальше