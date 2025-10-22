«Рёнхап»: КНДР запустила баллистическую ракету в восточном направлении

Пхеньян осуществи пуск баллистической ракеты в восточном направлении, сообщает «Рёнхап».
Агентство ссылается на информацию, полученную от южнокорейских военных.
«Северная Корея выпустила баллистическую ракету в восточном направлении», — говорится в сообщении.
Ракета запущена в сторону Японского моря.
Ранее сообщалось, что власти КНДР представили ракету «Хвасон-20», Пхеньян назвал её своим «самым мощным образцом ядерного оружия».
Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын заявил, что Пхеньян не откажется от ядерного вооружения, по его словам, ядерный статус КНДР закреплён в Конституции страны.
