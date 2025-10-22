Рассказываем, где пройдет отключение тепла в Иркутске 22 октября

Отключение тепла в Иркутске с 24 сентября 2025 года коснется Свердловского, Правобережного и Октябрьского округов. Как сообщил оператор тепловых сетей города, по нескольким адресам пройдут ремонтные работы, чтобы предотвратить аварийные ситуации.
Отключение тепла в Иркутске 22 октября 2025.
— Проведем ремонт тепловой сети по улицам Академическая, 16, Омулевского, 3, — уточняется в сообщении.
В Свердловском и Октябрьском округах батареи будут холодными с 9:00 до 15:00, а в Правобережном временные неудобства продлятся с с 10 до 17 часов.
Фото: тг-канал оператора тепловых сетей.