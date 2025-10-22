Алла Пугачева уже около года не получает пенсию

76-летняя певица Алла Пугачева уже больше года не получает пенсию. После отъезда из России в 2022 году выплаты артистке были заморожены, и пока возобновлять их певица не спешит. Об этом KP.RU рассказали источники в консульстве.
-Сейчас Алла Пугачева не получает пенсию, поскольку с 2023 года пенсионерам, проживающим за пределами России, нужно раз в год подтверждать факт своей жизнеспособности, — отметили в консульстве.
Сделать это можно двумя способами — приехать в Россию и обратиться в Пенсионный фонд или записаться на прием к российскому консулу за рубежом, чтобы подтвердить, что ты жив.
— До тех пор пока Пугачева этого не сделает, пенсия певицы будет заморожена, — добавили собеседники издания.
После отъезда из страны певица сначала жила в Израиле, а затем перебралась на Кипр, где у нее есть жилье. Однако за все это время в консульство она так и не обратилась.