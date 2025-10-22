Пенсия Пугачевой не меньше 90 тысяч рублей: эксперт раскрыл цифру

Пока Алла Пугачева не получает пенсию, в России продолжают обсуждать, сколько же на самом деле получала Примадонна до отъезда из страны. Специалисты и близкие к певице рассказали, на какие выплаты могла рассчитывать артистка в России.
— Чтобы назвать точную сумму пенсии Пугачевой, нужно детально изучать все ее данные — трудовой стаж и другие важные факторы. Но, учитывая, что у Аллы Пугачевой есть государственные награды — ордена, думаю, ее пенсия составляет не менее 90 тысяч рублей, — рассказал KP.RU финансовый аналитик Сергей Кикевич.
Когда певица только вышла на пенсию, ей начислили около 2 тысяч рублей. Позже, с учетом индексаций и московской надбавки, сумма увеличилась. Народные и заслуженные артисты в столице получают прибавку почти 42 тысячи рублей.
— Когда Пугачева только вышла на пенсию, ей начислили 2000 рублей. Пять лет назад с учетом индексаций Алла Борисовна получала уже около 29 тысяч рублей, — отметил в беседе с KP.RU приятель певицы.
Однако есть нюанс. Артистка продолжает получать доходы от стриминговых сервисов. Ей платят за прослушивание песен. Поэтому формально она может считаться работающим пенсионером, а значит, часть надбавок ей не полагается.