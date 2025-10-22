Протесты начались в Ирландии после изнасилования девочки в лагере для беженцев

Протесты идут второй день подряд. Одна из акций прошла около гостиницы Citywest в Дублине, где размещаются просители убежища. В ней участвовало около двух тысяч человек: люди бросали в сотрудников полиции фейерверки, дорожные конусы, кирпичи и другие предметы. Они разгромили остановку и подожгли полицейский фургон. Некоторые протестующие вооружены инструментами и садовыми вилами, они портили общегородское имущество.