Протесты начались в Ирландии после изнасилования девочки в лагере для беженцев

В Ирландии начались массовые протесты после обвинения мигранта из Африки в изнасиловании десятилетней девочки. Об этом в среду, 22 октября, сообщило издание Sky News.
Протесты идут второй день подряд. Одна из акций прошла около гостиницы Citywest в Дублине, где размещаются просители убежища. В ней участвовало около двух тысяч человек: люди бросали в сотрудников полиции фейерверки, дорожные конусы, кирпичи и другие предметы. Они разгромили остановку и подожгли полицейский фургон. Некоторые протестующие вооружены инструментами и садовыми вилами, они портили общегородское имущество.
Поводом для протестов послужило предъявление обвинений 26-летнему просителю убежища. Его подозревают в нападении на девочку в Citywest или рядом с этой гостиницей. Предполагается, что он изнасиловал девочку.
В рамках протестов одна полицейская получила травму ноги. Шесть человек арестовали за нарушение общественного порядка, сказано в статье.
19 октября почти семь миллионов американцев вышли на протесты против политики президента Соединенных Штатов Дональда Трампа. Об этом сообщили организаторы демонстраций No Kings («Нет королям»).