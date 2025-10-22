В Пензенской области объявлен план «Ковер»

В Пензенской области введён план «Ковер». Об этом сообщили в Telegram-канале ГУ МЧС региона сегодня, 22 октября.
«В Пензенской области введен план “Ковер”. Действует временный запрет на использование воздушного пространства», — говорится в официальном сообщении.
Несколькими часами ранее Росавиация объявила о введении дополнительных ограничений на приём и выпуск воздушных судов в аэропорту Краснодара. В заявлении ведомства уточняется, что меры направлены на повышение безопасности полётов гражданской авиации.
Также известно, что силы противовоздушной обороны РФ предотвратили массированную атаку украинских беспилотников, которая произошла в течение минувшей ночи. Согласно данным Министерства обороны Российской Федерации, дежурными средствами ПВО было успешно уничтожено и перехвачено 55 БПЛА самолетного типа.