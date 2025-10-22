Ричмонд
В Новосибирской области до 2030 года благоустроят более 600 общественных пространств

В регионе в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» с 2025 по 2030 годы планируется благоустроить 637 территорий.

Источник: BFM.RU- Новосибирск

Из общего числа объектов в текущем году предусмотрено благоустройство 134 территорий — 113 общественных пространств и 21 дворовой. Работы уже завершены на 104 из них.

В Новосибирске в рамках нацпроекта приводят в порядок четыре площадки: парк «Чемской берег» в Кировском районе, сквер по улице Демакова в Советском районе, сквер имени Бугакова возле здания Законодательного собрания и территорию у памятника Глинке в Железнодорожном районе.

Кроме того, продолжаются два проекта, начатые в прошлом году, — благоустройство территории по улице Набережная в Болотном и парковой зоны по улице Щорса в Карасуке. В этом году стартовала реализация ещё трёх проектов-победителей на 2025−2026 годы: это центральные площади в Барабинске и Купино, а также парк «Целина» в Тогучине.