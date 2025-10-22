В Новосибирской области до 2030 года благоустроят более 600 общественных пространств

Кроме того, продолжаются два проекта, начатые в прошлом году, — благоустройство территории по улице Набережная в Болотном и парковой зоны по улице Щорса в Карасуке. В этом году стартовала реализация ещё трёх проектов-победителей на 2025−2026 годы: это центральные площади в Барабинске и Купино, а также парк «Целина» в Тогучине.