В деле блогера Митрошиной появились подробности: её защитники раскаялись в мошенничестве

Адвокат Алиса Волхова и юрист Ольга Гольцева, которые ранее представляли интересы блогера Александры Митрошиной, признали вину по делу о мошенничестве. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на правоохранительные органы.
«Вину признали», — подтвердил источник агентства и добавил, что Митрошина официально признана потерпевшей.
По его словам, Волхова и Гольцева обещали Митрошиной исключить её из «чёрных списков» Интерпола и администрации президента РФ. При этом сама блогер в этих списках не числилась. Также фигурантки заверяли, что помогут разобраться с уголовным делом об уклонении от уплаты налогов, однако задолженность Митрошина погасила самостоятельно, и дело было закрыто.
«После того как у Митрошиной заблокировали счёт, её убедили перевести им оставшиеся средства на другие счета якобы для защиты от блокировки. Однако деньги ей не вернули, объяснив это необходимостью решения проблем, включая исключение из “чёрных списков”», — заключил собеседник РИА Новости.
Напомним, в сентябре суд продлил домашний арест Александре Митрошиной по делу об отмывании денег.