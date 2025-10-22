Два дельфина выбросились на берег в Анапе, один погиб

Два дельфина выбросились из моря на берег в Анапе. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на директора научно-экологического центра спасения дельфинов «Дельфа» Татьяну Белей.
Речь идёт о детёнышах дельфина, уточнила Белей.
«Две белобочки, детеныши, выбросились, один погиб», — сказала она.
Сообщается, что волонтёры пытаются спасти второго дельфинёнка.
Ранее около 125 атлантических белобоких дельфинов выбросились на берег на мысе Код в штате Массачусетс, при этом не менее 10 из них погибли.
Также рассказывалось, что трагический инцидент произошёл на мексиканском курорте Barcelo Riviera Maya, где дельфин погиб во время шоу. Животное выпрыгнуло из бассейна и ударилось о бетонный пол.
Тем временем в Крыму нашли дельфина-мутанта с двумя рядами зубов. Для этих морских млекопитающих такое расположение зубов не характерно.